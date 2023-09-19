دمرت نيران المعارك الدائرة في السودان للشهر السادس على التوالي برج شركة النيل للبترول أحد المعالم الرئيسية في العاصمة.



وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان من البرج الزجاجي الذي يطل على النيل ويضم المقر الرئيسي للشركة وتعلوه دوائر معدنية تم تشييده خلال طفرة نفطية قبل إعلان دولة جنوب السودان استقلالها عن السودان في 2011 وهو من بين أكثر البنايات تكلفة في السودان.



وأتت النيران على البرج الشهير الذي يقع في حي للمال والأعمال في الخرطوم قرب تلاقي النيلين الأزرق والأبيض وفي منطقة يتقاتل عليها الجيش السوداني مع قوات الدعم السريع.



ويعد المبنى ذو الواجهات الزجاجية والتصميم الهرمي، من أبرز معالم العاصمة. وأظهرت المقاطع احتراقه بشكل شبه كامل إذ غطى اللون الأسود طبقاته مع تواصل تصاعد الدخان منه. وفي تصريح لفرانس برس، قال بدر الدين بابكر المقيم في شرق العاصمة: «من المحزن رؤية هذه المؤسسات تدمر على هذا النحو».