ياسر العيلة



كشفت «الجابرية الحرة»، الشركة المنتجة للاستعراض الموسيقي البصري «فيكم طرب: ليلة مع ميامي»، والمقرر إقامته في الفترة من 28 الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل، عن بعض التفاصيل المتعلقة بالفريق الفني الذي يعمل على العرض، مبينة أن العمل يقف وراءه كوكبة من الكوادر الوطنية المبدعة والمواهب العالمية المتخصصة في مجال العروض المسرحية والاستعراضية والحفلات الموسيقية.



وأوضحت الشركة في بيان لها أن العمل الذي يتولى إخراجه كل من مريم الخترش وجاسم القامس، قد استغرق التحضير له أكثر من سنة ونصف تم خلاله تنسيق فريق العمل وطرح الرؤية الإبداعية، مشيرة إلى أن تصميم المسرح تتولاه «ريبيكا براور»، والتي تختص بتصميم المسارح للعروض الحية والمسرح، فقد كانت ضمن فريق التصميم لأولمبياد لندن 2012، بالإضافة إلى تصميمها عددا من العروض المسرحية في لندن كعرض «بيكي بلايندرز» الحي وعددا من العروض بالتعاون مع «نتفليكس» و«بي بي سي» و«أمازون».



ويضم الفريق في تصميم الإضاءة تيري كوك الذي صمم مؤخرا عددا من حفلات النجوم العالميين مثل إيلتون جون، أديل، ورولينغ ستونز، وAC/DC وغيرهم الكثير، كما يتولى تصاميم الفيديو ستوديو «فلينت» بقيادة ليو فلينت والذي صاحب اسمه العديد من الاستعراضات العالمية ومنها «كولد بلاي، بيونسي»، ويرافق فلينت في عمله فريق تصميم فيديو كويتي بقيادة أحمد بودهام الذي سبق أن صمم عرض «الثمانينات» في الكويت، وعددا من الأعمال الأخرى بمجال التلفزيون، بالإضافة إلى شركة «ساند غلوب أنيميشن» الكويتية بقيادة سعود العنزي وصلاح سالم، حيث سبق لهم تقديم العديد من التصاميم والرسوم في العديد من الأعمال المحلية والخليجية.



أما تصميم الأزياء، فقد عهد إلى المصممة البريطانية سوزان كالكارني التي قدمت تصاميمها لأحد أضخم عروض «ديزني لاند» باريس الاستعراضية الشهيرة، والعديد من أعمال «سيكرت سينما» الحية مثل «ستار وورز» و«بريدجرتون» و«بليد رنر» وسبق أن أشرفت على الأزياء في فيلم «سايلنس» للمخرج العالمي مارتن سكورسيزي، ويرافق سوزان في العمل من الكويت عادل الأسعد وفريقه المختص بتنفيذ الأزياء والمكياج وسبق له تنفيذ العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية في الكويت وخارجها من بينها «مذكرات بحار» الذي تم عرضه في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.



وفي الجانب الاستعراضي، يقود فريق تصميم الاستعراض شيلبي ويليامز التي تعمل في تصميم الاستعراضات المسرحية في لندن، أحدثها مسرحية «أوكلاهوما» التي حازت العديد من الجوائز المسرحية العام الماضي، كما قدمت استعراض «بحيرة البجع» والعديد من الأعمال الأخرى، ويعاونها في تصميم الاستعراض عائشة القطامي من الكويت، والتي تختص بنمط الـ «أفرو-بيتس» ولها استوديو خاص.



أما الجانب الموسيقي، فقد أتى كويتيا بحتا ليتماشى مع روح وموسيقى فرقة «ميامي»، فيشرف عليه د.أحمد الصالحي من شركة «سين» للإنتاج الفني والذي يقود فريقا من نحو 30 موسيقيا وعازفا يرافقون «ميامي» في تقديم أغنيات العرض الذي سيكون بقيادة المايسترو د.خالد نوري، صاحب الخبرة الكبيرة في قيادة الفرق الموسيقية والذي أعاد توزيع الأغنيات بمصاحبة حصة الحميضي، بينما يتولى هندسة المعدات الصوتية الإيطالي أندريا تاليا، الذي سبق وعمل مع مغنى الأوبرا العالمي أندريا بوتشيللي ورافقه في حفلات عديدة حول العالم.



جدير بالذكر أن عرض «فيكم طرب» يعد تجربة موسيقية استعراضية فريدة تدخل الجمهور إلى عالم فرقة «ميامي» الساحر، فهي ليست مجرد حفلة لـ «ميامي»، بل احتفال واحتفاء بمسيرة إحدى أبرز الفرق الموسيقية في المنطقة، التي رافقتنا عبر الأجيال ووصلت أغانيها إلى أصقاع العالم، ويشرف على إنتاج العمل المنتج التنفيذي علي النصف، بالإضافة إلى بيتر هنتلي من «سمارت إنترتينمنت» البريطانية، ومديرة الإنتاج زينة أمونة من الجابرية الحرة، فيما قام بتصميم الهوية البصرية للعرض منيرة الشامي.