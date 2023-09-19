القاهرة - محمد صلاح



كشفت الفنانة ريم البارودي سبب اختفائها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، منذ مشاركتها في مسلسل «نقل عام»، الذي عرض عام 2022.



وقالت ردا على سؤال أحد الجمهور لها خلال حوار أجرته مع متابعيها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في «إنستغرام»، حول اختفائها عن الدراما منذ فترة: «علشان بعد مسلسل «نقل عام» اللي اتعرض وعملت دور من أصعب الأدوار عليا أنا شخصيا، وكنت بصور جنبه مسلسل «حد فاصل» اللي هو خمس حلقات «بنات السماعي»، اللي أتمنى إن شاء الله يتعرض، تعبت نفسيا وبدنيا أوي، وكل اللي اتعرض عليا بعدهم للأسف معجبونيش نهائي».



ومسلسل «نقل عام» هو آخر الأعمال الفنية التي ظهرت فيها ريم البارودي، وشاركها في بطولته عدد من الفنانين، بينهم: محمود حميدة، دينا، سميحة أيوب، محمد محمود، محسن محيي الدين، نهلة سلامة، ميرهان حسين، إيهاب فهمي، أحمد بدير، سوسن بدر، نيكول سابا، هاجر الشرنوبي، نور النبوي، صبري عبدالمنعم، أحمد جمال سعيد، وهو من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.