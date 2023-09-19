أثارت تصريحات الفنانة وفاء عامر بالكشف قريبا عن مفاجأة تتعلق بعملها، وأن هذه المفاجأة ستكون خارج نطاق الفن، وقد أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاءت تصريحاتها في إطار تقديمها نصائح للشباب للبحث عن عمل حتى وإن كان في مجال مخالف لدراستهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها اليوم، مشيرة إلى أنها إذا لم توفق في الفن أو تعطل فستلجأ إلى مهنة أخرى.



وقالت وفاء: «أنا لو الفن اتعطل هشتغل أي شغلانة تخليني أتقدم لقدام وهتتفاجأوا بي قريب، ورسالتي للشباب اشتغلوا أي حاجة تتعرض عليكم لأنكم لازم تحققوا ذاتكم».