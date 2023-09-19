يحيى حميدان



خسر منتخبنا الوطني لكرة الصالات من قرغيزستان 1-3 في مباراة دولية ودية أقيمت مساء أمس في العاصمة القرغيزية بشكيك، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس آسيا 2024 في تايلند والمؤهلة لكأس العالم في أوزبكستان العام المقبل.



سجل هدف «الأزرق» اللاعب عبدالعزيز بوراشد بعد مباراة مفيدة لمنتخبنا، لاسيما في ظل تطور المنتخب القرغيزي في السنوات الأخيرة، ومن المقرر أن يلعب المنتخبان غدا مباراة ودية اخرى.



والتحق بوفد «الأزرق» صباح أمس اللاعب عبدالعزيز البسام بعدما تأخر سفره مع المنتخب بسبب ظروف خاصة.