مبارك الخالدي



يدشن منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مشواره في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 اليوم بمواجهة من العيار الثقيل عندما يلعب مع منتخب كوريا الجنوبية في الـ 2:30 ظهرا بالتوقيت المحلي، وذلك في إطار منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبي البحرين وتايلند اللذين سيجمعهما لقاء يسبق لقاء الأزرق وكوريا.



ومن المقرر أن تفتتح الدورة رسميا في 23 الجاري وتختتم في 9 أكتوبر المقبل في مدينة غوانزو الصينية. وبحسب نظام البطولة يتأهل أوائل المجموعات وأفضل أربعة منتخبات حلت في المركز الثاني الى الدور الربع النهائي.



وكان الأزرق قد نجح قبل أيام في التأهل الى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة اقامتها في قطر العام المقبل، بعد أن حل ثانيا في مجموعته السادسة التي ضمت العراق وتيمور الشرقية ومكاو، لكنه بلغ النهائيات من بوابة الفرصة الثانية كأفضل أربعة منتخبات حلت ثانيا على مستوى مجموعات القارة.



ولم يكتب لقائمة الأزرق الاستقرار، فهي تعاني جملة من التغييرات الطارئة، لكن الجهاز الفني للأزرق بقيادة البرتغالي ايميليو بيكسي يثق بأداء مجموعة اللاعبين الموجودين معه بتحقيق نتائج جيدة تعكس التطور الملحوظ في مستوى المنتخب مؤخرا، على الرغم من صعوبة مهمتة اليوم كونه يواجه احد منتخبات النخبة على مستوى القارة ويتميز لاعبوه بالتكنيك العالي والسرعة في التحول بالاعتماد على التمرير القصير.



وتختلف قائمة المنتخب الكوري الجنوبي عن تلك التي شاركت في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة قبل أسبوع مستثمرا نظام ولائحة البطولة، حيث استدعى الاتحاد الكوري مواليد 1999 و2000، كما



ضم بين صفوفه لاعب باريس سان جرمان لي كانغ وثلاثة آخرين أعمارهم فوق المعدل يلعبون خارج كوريا وهم بارك جين سوب، وسول يونج وو، وبيك سونج هو.