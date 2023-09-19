قضت محكمة التحكيم الرياضي ببطلان انتخابات نادي الجهراء عن الدورة 2023-2027 التي اقيمت في 12 يناير الماضي، بسبب مخالفة المادة 20 من النظام الأساسي التي لا تسمح للعضو المستقيل بالترشح في الدورة التي تلي الدورة التي استقال منها في عضوية مجلس الإدارة.



كما تضمن حكم المحكمة أن عدم نشر أعضاء اللجنة الانتخابية في الجريدة الرسمية فور اعتماد التشكيل من الجمعية العمومية لا يمنحهم الحق في ممارسة دورهم.



إلى جانب ذلك، يتجه المحتكمون في نادي الجهراء إلى جانب المجلس الحالي إلى محكمة «كاس» لإيقاف الحكم، اما الطرف الآخر من المحتكمين فسيسعى من خلال هذا الحكم إلى العمل على الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم وفقا للقانون 1980.