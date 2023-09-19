مبارك الخالدي - يحيى حميدان



سجل العربي بداية جيدة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتغلبه على فريق الزوراء العراقي ٢-١ في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في ستاد جذع النخلة بمدينة البصرة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة من البطولة، وبهذا الفوز وضع «الاخضر» ٣ نقاط مهمة في رصيده. سجل للعربي مامادو ثيام (٤٢) وحمزة خابا (٦٩) فيما سجل للزوراء علي محسن (٥١).



وجاء الشوط الأول بمستوى متوسط مع أفضلية للعربي الذي كان الأكثر استحواذا وسيطرة وحاول الوصول لمرمى منافسه من الأطراف أو التسديد البعيد، ومنها محاولة بدر طارق تصدى لها الحارس علي فيصل ١٢. ورد الزوراء بتسديده لكريستوفر جون مرت بجوار القائم الايسر للحارس أحمد دشتي.



وتقدم الاخضر بالتسجيل بعد ان مرر حمد القلاف كرة عرضية لثيام الذي احسن ترويضها ووضعها في الشباك (٤٢).



وفي الشوط الثاني ومن كرة عرضية بعيدة عن الرقابة ادرك الزوراء التعادل بأقدام علي محسن (٥١) وعاد «الاخضر» الى التقدم بعد مجهود فردي للنيجيري ايوالا الذي احسن المرور والتمرير بكرة عرضية وجدت حمزة خابا في المكان الصحيح ليضع الكرة في المرمى (٦٩).



وفي الربع ساعة الاخير اجاد العربي تنظيمه الدفاعي حتى نهاية المباراة.



الى ذلك، يسعى نادي الكويت الى تسجيل انطلاقة إيجابية عندما يحل مساء اليوم ضيفا على فريق الكهرباء العراقي بملعب مدينة البصرة الدولي في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من كأس الاتحاد الآسيوي، والتي تشهد أيضا لقاء الوحدات الأردني مع الاتحاد أهلي حلب السوري بطل عام 2010، على ستاد عمان الدولي.



ويتسلح «الأبيض»، صاحب 3 ألقاب بتاريخ المسابقة الآسيوية الثانية من حيث الأهمية، بخبرته الكبيرة في المشاركات الخارجية أمام الفريق العراقي الذي يخوض البطولة الخارجية الأولى في تاريخه بعدما تأسس في عام 2001.



وتبدو الكفة لصالح الكويت بعدما استعد بشكل جيد لهذه المسابقة بعد مشاركته في كأس الملك سلمان للأندية العربية وخوضه مباراتين في دوري «زين» الممتاز، إلا أنه مطالب على أرض الواقع بتقديم كل ما يملك أمام الكهرباء المدعوم بجماهيره في ملعب البصرة الدولي.



وينتظر أن يعتمد مدرب «الأبيض»، الصربي بوريس بونياك، على سعود الحوشان في حراسة المرمى، وبتواجد رباعي الدفاع فهد الهاجري والتونسي بلال عيفة وفهد حمود ومشاري غنام، ومن أمامهم ثلاثي خط الوسط رضا هاني وعلي حسين وأحمد الظفيري، وفي المقدمة التونسيان طه ياسين الخنيسي وياسين العامري والبحريني محمد مرهون.



ويشارك غنام في لقاء اليوم بعدما تم رفع عقوبة الإيقاف عنه بداعي حصوله على البطاقة الحمراء في آخر مباراة للفريق في هذه المسابقة في نسخة 2022 إثر الاستئناف الذي تقدمت به إدارة الكويت.



فيما ثبت الاتحاد الآسيوي باقي العقوبات على الحارسين عبدالرحمن كميل وضاري العتيبي، والمهاجمين يوسف ناصر وإبراهيم كميل.



وفي الجهة المقابلة، تبدو تحضيرات الكهرباء للبطولة الخارجية الأولى في تاريخه غير جيدة بعدما تخلى عن أبرز نجومه في الموسم الماضي الذي حل خلاله بالمركز الخامس في الدوري العراقي.



واكتفى الكهرباء، الذي يقوده المدرب لؤي صلاح للموسم الثالث على التوالي، بخوض مباراتين وديتين تعادل خلالهما مع القوة الجوية 3-3، والزوراء 2-2.



هذا، وأبدى بونياك خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة احترامه للدوري العراقي المميز والكهرباء الذي يعد من الفرق المميزة به.



وأضاف أن استعدادات «الأبيض» كانت جيدة لتحقيق أفضل بداية في كأس الاتحاد الآسيوي، مشيرا إلى أن الفريقين ليسا في أفضل حالاتهما بسبب توقف الدوري الكويتي لمدة شهر وعدم انطلاق الدوري العراقي حتى الآن.