أكد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر أن تجهيزات مشاركة الكويت في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 التي تستضيفها الصين في مدينة هانغزو خلال الفترة من 23 الجاري حتى 8 أكتوبر المقبل، تمت على الوجه الأكمل بعد أن شكل فريق عمل من اللجنة الأولمبية، وتم التنسيق مع اللجنة المنظمة للدورة من خلال تسجيل الوفود المشاركة وتحديد أماكن السكن والمواصلات وغيرها من الأمور المهمة.



وأوضح أن عدد الألعاب التي ستشارك فيها الكويت 25 لعبة فردية وجماعية، هي ألعاب القوى والتجديف والرماية والملاكمة وكرة القدم والقوس والسهم وكرة اليد والاسكواش والجمباز الإيقاعي والدراجات الهوائية والكراتيه والسباحة والجوجيتسو والألعاب الإلكترونية والترايثلون والجودو والتنس والمبارزة والفروسية والكوراش والشطرنج والمصارعة والتسلق والتايكوندو والغولف، بإجمالي 141 مشاركا.



وأضاف الناصر ان اللجنة الأولمبية تسعى من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق أفضل النتائج وإحراز أكبر عدد من الميداليات لتعزيز موقع الرياضة الكويتية ومكانتها على صعيد قارة آسيا.



وقال ان رحلة الرياضة الكويتية مع الدورات الآسيوية مليئة بالإنجاز والأمل والطموح وذات أبعاد وأثر وتأثير على الرياضة في القارة التي عرفت حجم طاقات شبابها الرياضي، نتيجة الدعم والتوجيهات الأبوية التي تتلقاها الحركة الرياضية من قبل القيادة الحكيمة.