يعقوب العوضي



أسفرت قرعة بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد التي يستضيفها نادي القادسية في الفترة من 17 - 26 نوفمبر المقبل التي أجريت أمس الأول، عن وقوع «الأصفر» مستضيف البطولة ضمن المجموعة (ب) إلى جانب كل من ساي الهندي والعربي القطري والجيش العراقي وشباب صيدا اللبناني والشارقة الإماراتي، فيما وقع ممثل اليد الكويتية الثاني نادي الكويت ضمن المجموعة (أ) إلى جانب أندية النجمة البحريني والغرافة القطري والخليج السعودي والصلاح الفلسطيني وجولدن ايجل الهندي.



وفي هذا السياق أكد مدرب القادسية حسين حبيب، أن «الآسيوية» من أصعب البطولات الدولية، وأن القادسية يبحث دوما عن المنافسة، مضيفا: «أما بالنسبة لاختياري المجموعة (ب) فأسبابي فنية، حيث نسعى للمنافسة على لقب البطولة وتحقيق إنجاز جديد يضاف الى خزينة اليد الكويتية ونادي القادسية».



وأوضح أنه «كان لابد من اختيار المجموعة الثانية التي توفر فرص التأهل للأصفر الذي هو مطلب وضرورة ملحة لاسيما أن المجموعتين تتضمنان فرقا ذات طابع فني عال وممتاز وبدني قوي». وتابع حبيب قائلا: «يسعى الفريق لحسم ملف المحترفين الذين سينضمون للأصفر في البطولة المقبلة، مؤكدا أن الجهازين الإداري والفني يدرسان عدة سير ذاتية للاعبين وحراس مرمى لكن هناك تعاقدا مع حارس مرمى جديد. واستطرد قائلا: «سنبدأ تصحيح الأخطاء من خلال المباريات الودية المحلية الأسبوع المقبل ومن ثم في نهاية أكتوبر حيث سنقيم معسكرا تدريبيا خارجيا استعدادا للمنافسات المنتظرة».