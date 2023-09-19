حول ريال مدريد تخلفه أمام ضيفه ريال سوسييداد الى فوز 2-1 هو الخامس له تواليا في مستهل الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، ما سمح له باستعادة صدارة الترتيب من غريمه برشلونة حامل اللقب الفائز على ريال بيتيس بخماسية نظيفة.



واستعاد فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فارق النقطتين الذي يفصله عن غريمه الكاتالوني بتحقيقه العلامة الكاملة في المراحل الـ 5 الأولى.



من جهته، مني ريال سوسييداد الذي يبدأ مشواره في دوري الأبطال غدا في مواجهة ضيفه إنتر الإيطالي، بهزيمته الأولى للموسم الذي بدأه بـ 3 تعادلات متتالية قبل الفوز في المرحلة الماضية على غرناطة 5-2.



وكانت البداية صعبة على ريال، إذ وجد نفسه متخلفا منذ الدقيقة الخامسة بهدف سجله أندير بارينيتشيا، وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ثم استهل ريال الثاني بإدراكه التعادل عبر الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (46)، واكتملت عودة النادي الملكي بتسجيله هدف التقدم عبر رأسية للوافد الجديد خوسيلو (60).



وحقق المدافع المخضرم سيرخيو راموس عودة موفقة إلى فريق مسقط رأسه إشبيلية الذي خرج منتصرا للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه لاس بالماس 1-0.



وخـــــــــاض راموس مباراته الأولى بألوان إشبيلية منذ 28 أغسطس 2005، أي 18 عاما و20 يوما بالتحديد، بعدما عاد إليه هذا الصيف عقب انتهاء عقده مع باريس سان الفرنسي الذي كان ثاني تجربة لابن الـ 37 عاما بعيدا عن الأندلس بعد ريال مدريد الذي دافع عن ألوانه بين 2005 و2021 وتوج معه بجميع الألقاب الممكنة.

بالسبعة.. «ذئاب روما» تنهض بقوة على حساب إمبولي



صب روما جام غضبه على ضيفه إمبولي وحقق فوزه الأول للموسم وجاء بنتيجة كاسحة 7-0، في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليتنفس المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الصعداء بعد بداية موسم كارثية.



ودخل نادي العاصمة اللقاء وهو في المركز التاسع عشر قبل الأخير بنقطة واحدة فقط من 3 مباريات.



وضرب روما بقوة منذ الثواني الأولى بعدما وضعه ديبالا في المقدمة من ركلة جزاء(2)، ولم ينتظر نادي العاصمة طويلا لإضافة الثاني عبر الوافد الجديد البرتغالي ريناتو سانشيس في الدقيقة 8، قبل أن يوجه الضربة القاضية لضيفه بهدف ثالث جاء بالنيران الصديقة سجله ألبرتو غراسي (35).



وأضاف ديبالا هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الرابع في الدقيقة 55، وأكمل كريستانتي مهرجان «الذئاب» بهدف خامس (80)، وأتبعه لوكاكو بهدفه الأول بألوان روما (82)، قبل أن يختتمه جانلوكا مانشيني بالسابع (86).