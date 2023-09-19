حظي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي باستقبال حاشد لدى وصوله إلى طهران حيث هتفت الجماهير باسمه ولوحت له، عشية خوض فريقه مباراة ضد بيرسيبوليس الإيراني ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.



وكانت المباريات التي تجمع فرق الاتحادين السعودي والإيراني، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، تقام على أرض محايدة في الدول الخليجية المجاورة، بحسب قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عام 2016، لكنه قام بإلغاء قراره السابق، وبالتالي السماح لأندية الدولتين اللعب بنظام الذهاب والإياب عندما توقعهما القرعة وجها لوجه.



بيد أن جماهير بيرسيبوليس لن تنعم بمشاهدة رونالدو (38 عاما) في أرضية ملعب أزادي في طهران الذي يتسع لتسعين ألف متفرج، لان الاتحاد القاري أنزل عقوبة بالفريق الإيراني على خلفية قيامه بنشر تغريدة جدلية على حسابه على انستغرام عام 2021، فمنع الجمهور من حضور مباراة واحدة في المسابقات الآسيوية.



ووصل لاعبو النصر إلى طهران وسط حراسة أمنية شديدة من «وحدة النخبة» المتخصصة في الزيارات الرئاسية، بحسب ما أشار موقع «فارزيش 3» الإيراني الرياضي.



وعلقت لافتات عملاقة على جسور المدينة تحمل صور أفضل لاعب في العالم خمس مرات، كتب عليها «أهلا وسهلا»، وهرعت الجماهير لمحاولة إلقاء نظرة على نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد الإسباني السابق.



وبحسب صور نشرتها قناة «برس تي في»، شوهد رونالدو يتسلم سجادتين إيرانيتين من النوع الفاخر من قبل رئيس نادي بيرسيبوليس.



ونشر أحد المواقع وصول حافلة نادي النصر إلى الفندق الذي سيقيم فيه اللاعبون والجهاز الفني وسط حشود كبيرة من الإيرانيين الذين راحوا يلتقطون الصور. وقال نافيد برهانيفار البالغ من العمر 28 عاما وهو من أنصار رونالدو «انه امر مثير للغاية!»، معربا عن أمله «بمباراة جميلة» بين نجوم النصر ونادي بيرسيبوليس.



وتعتبر المباراة ثأرية بالنسبة الى النصر الذي خسر أمام نظيره الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عام 2020.