يستهل الأهلي اليوم مشوار الدفاع عن لقب الدوري العام المصري عندما يلتقي نظيره المصري البورسعيدي في تمام السابعة مساء بتوقيت الكويت، وهو اللقاء الذي قد يشهد الظهور الأول للمهاجم الفرنسي أنتوني موديست القادم من الدوري الألماني في مركز المهاجم الصريح الذي عانى الفريق من غيابه طوال الموسم الماضي، ما اضطر المدير الفني السويسري مارسيل كولر إلى الاعتماد على محمود كهربا كرأس حربة والذي يغيب بدروه رفقة حسين الشحات عن المباراة تطبيقا لعقوبة الإيقاف الموقعة عليهما من قبل لجنة الانضباط، كما يفتقد الفريق كذلك جهود محمود متولي وعمرو السولية للإصابة، وكريم فؤاد لعدم الجاهزية الفنية بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الرباط الصليبي.



وفي ثاني اللقاءات، يتواجه الإسماعيلي مع الوافد الجديد نادي زد في الرابعة عصرا، اذ يسعى الدراويش تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال لتحقيق نتيجة إيجابية في افتتاح الموسم الجديد لمحو آثار العام المنقضي الذي قارب فيه الفريق على الهبوط للدرجة الأدنى.



إلى ذلك، فشل فريقا بيراميدز ومودرن فيوتشر في تحقيق الفوز في أول اختباراتهما الأفريقية، حيث تعادل «السماوي» مع مضيفه الجيش الرواندي دون أهداف في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال، بينما تلقى مودرن فيوتشر أولى هزائمه أمام فريق سينجيدا بيج ستارز التنزاني بهدف نظيف في ذهاب دور الـ 32 من الكونفيدرالية.



ومن أخبار القلعة البيضاء، أعلن رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة عماد البناني عن التقدم بطلب رسمي لزيادة أعداد الجماهير إلى 50 ألفا في مباراة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 من الكونفيدرالية الأفريقية المقررة في 30 الجاري بعد هزيمة «الأبيض» غير المتوقعة في لقاء الذهاب بتنزانيا بهدفين نظيفين، فيما نجحت اللجنة الثلاثية المعينة في سداد مبلغ 25 ألف فرانك سويسري لإنهاء أزمة مصاريف استئناف قضية اللاعب المغربي خالد بوطيب من أجل أن تستمر القضية في مسارها القانوني.