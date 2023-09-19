يستمتع هواة الغوص في ولاية فلوريدا الأميركية بأسماك الهامور العملاقة التي يمكن أن يصل وزن الواحدة منها إلى 380 كيلوغراما، لكن العلماء ينبهون إلى أن أعدادها تشهد انخفاضا منذ بضع سنوات، إذ أعادت السلطات في الآونة الأخيرة السماح بصيدها.



وفي هذا الصدد، قال د.جيمس لوكاسيو من مختبر «موتي مارين لابوراتوري» البحري لوكالة فرانس برس «من غير الممكن في أي مكان آخر الحصول على تجربة غوص إلى جانب سمكة بهذا الحجم وهذا القرب».



وقال الغواص بن غاليمو لفرانس برس: «لقد دهشنا من كمية أسماك الهامور» في المنطقة. وأضاف: «لكن من حديثي مع السكان، علمت أن أعدادها انخفضت في الواقع مقارنة بالسنوات الأخرى».