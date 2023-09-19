ارتفعت أسعار المعلبات في الأسواق السورية ارتفاعا واضحا كغيرها من السلع وتماشيا مع ارتفاع سعر صرف الدولار.



وبحسب موقع «أثر» لوحظ أن ثمن العلبة الواحدة لـ«التونا» بلغ 16 ألفا، و8 آلاف للسردين بحسب نوعها فهناك أنواع أغلى، بينما بلغ سعر المرتديلا المحلية 14 ألفا بينما المستوردة بـ20 ألفا، كذلك بعض أنواع الجبنة المعلبة سجلت 22 ألفا، بينما وصل سعر علبة الفول المدمس والجاهز للأكل سعة 200 غرام لـ22 ألفا، أما اللبنة المعلبة فسجلت العلبة الواحدة منها سعة 250 غراما 17 ألفا، علما أن غالبية طلاب الجامعة والشباب يعتمدون المعلبات كوجبة رئيسة.



وفي السياق نفسه، بين أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة بحسب الموقع نفسه، أن هناك نوعين من المعلبات الأول مستورد، والنوع الثاني تعبئة محلية وهناك بعض المنتجين المحليين وبعض الشركات تنتج تونا وسردين بجودة عالية.



وفيما يخص ارتفاع أسعارها، قال حبزة: «يتم تسعير المعلبات من لجنة تسعير مركزية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إذ تقدم التكلفة الحقيقية مع نسبة أرباح وتكلفة التغليف والمادة الأولية الموجودة فيها وبموجبها تسعر»، مضيفا لـ«أثر»: «بكل تأكيد سعرها مرتفع مقارنة بدخل الناس، وموضوع استيرادها يواجه بعض الصعوبات فهي تحتاج إلى إجازات استيراد، أما المحلي فيخضع لبيانات تكلفة يقدم المنتج بيانات تكلفة مع دراسة من اللجنة المركزية فقط».



واعتبر حبزة أن المعلبات ضرورية للأطفال وكبار السن لما لها من فوائد، مضيفا: «لكنها للأسف ارتفعت إلى جانب مواد أخرى إضافة إلى ارتفاع سعر الصرف وشحنها وغير ذلك».



وكشف حبزة أن هناك مقترحا وهو أن تستجر الحكومة من بعض الشركات في الخارج المعلبات بأسعار أرخص تتماشى مع قدرة المستهلك، متابعا: «مؤخرا تمت المطالبة باستيراد الأسماك بوصف أن هناك صيدا جائرا في البحر.