أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي حرص المملكة العربية السعودية على بذل كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.



وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن الأمير فيصل بن فرحان التقى أمس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78.



وبحسب «واس»، جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الحل السياسي للأزمة السورية وجهود المملكة والأمم المتحدة في هذا الشأن، ومنها مخرجات القمة العربية في جدة.



وأكد وزير الخارجية السعودي خلال اللقاء حرص المملكة على بذل كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سورية وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها الشقيق.