أُحيط مجلس الوزراء علما بالوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، خلال زيارته إلى مدينة هانغتشو في جمهورية الصين الشعبية الصديقة، خلال الفترة من 20 إلى 24 الجاري، ويضم الوفد كلا من: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الأستاد، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية.



من جانب آخر، اعتمد المجلس مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء 31 أكتوبر المقبل ورفعه لسمو ولي العهد.



من جهة أخرى، وافق المجـــلس على إطـــلاق النسخة التجريبية لإدارة منصة «تواصل» وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 الجاري، وهي منصة تعنى باستقبال جميع مقترحات واستفسارات وشـكاوى المواطنيــــن، وبالإمكان استخدامها من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل».





