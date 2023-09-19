إعلان ترتيب المُسجّلين في المرحلة 84 في الأول من أكتوبر

"الديوان" تمكّن بالتنسيق مع الجهات الحكومية من توفير عمل لـ 4700 مواطن خلال 18 يوماً

مريم بندق



قالت مصادر لـ «الأنباء»، إنه تم اعتماد 586.8 مليون دينار ميزانية إضافية لتغطية خطة التعيينات التي تعلن خلال الأشهر المتبقية من السنة المالية الحالية.



وأوضحت المصادر، أن ديوان الخدمة المدنية سيعلن عن فتح باب التسجيل للباحثين عن عمل خلال شهري ديسمبر وفبراير المقبلين، على أن يتم إعلان 3 دفعات للتوظيف في أكتوبر ويناير ومارس.



وأضافت أن «الديوان» تمكن من خلال التنسيق مع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، من ترشيح أسماء 4700 مواطن ومواطنة للعمل خلال الفترة من 9 أغسطس حتى 3 الجاري بهدف تلبية احتياجات هذه الجهات وتوفير فرص عمل لحاملي كتب ترشيح الاحتياج الفردي.



وتابعت المصادر، أن فرق العمل بالديوان تواصل عملها لاستكمال إجراءات الإعلان عن ترتيب المسجلين في المرحلة الـ 84 للتوظيف، والذي سيتم أول أكتوبر.