وصلت اليوم الثلاثاء، طائرة تقل الأميركيين الخمسة الذين أفرجت عنهم إيران إلى بلدهم، غداة مبادلتهم بخمسة إيرانيين كانوا محتجزين في الولايات المتحدة فضلا عن الإفراج عن ستة مليارات دولار كانت مجمدة لدى كوريا الجنوبية ضمن اتفاق نادر بين الدولتين اللتين تناصبان بعضهما العداء.

وذكرت (سي.إن.إن) أن الطائرة وصلت بالفعل، دون المزيد من التفاصيل.

يأتي هذا بعد عملية تبادل جرى ترتيب خطواتها بعناية وتم الاتفاق عليها بعد أشهر من المحادثات بوساطة قطرية. وانطلقت عملية التنفيذ أمس الاثنين بتحويل الأموال التي كانت محتجزة في كوريا الجنوبية، عبر سويسرا، إلى بنوك في الدوحة.

وبعد تأكيد عملية التحويل أقلعت طائرة قطرية تقل السجناء الأمريكيين الخمسة بالإضافة إلى اثنين من أقاربهم من طهران، وفي الوقت نفسه وصل اثنان من السجاء الإيرانيين الخمسة إلى الدوحة في طريق عودتهم إلى وطنهم. واختار الثلاثة الآخرون عدم العودة إلى إيران.

ويزيل الاتفاق نقطة خلاف بين الولايات المتحدة، التي تعتبر إيران دولة راعية للإرهاب، وبين طهران التي تصف واشنطن بأنها "الشيطان الأكبر".

لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيقرب الخصمين اللذين تحتدم خلافاتها منذ 40 عاما بشأن أي قضايا أخرى مثل البرنامج النووي الإيراني ودعم طهران لجماعات مسلحة بالمنطقة والعقوبات الأمريكية.

ومن بين الأمريكيين المفرج عنهم مزدوجي الجنسية سياماك نمازي (51 عاما) وعماد شرقي (59 عاما) وهما من رجال الأعمال، بالإضافة إلى الناشط البيئي مراد طهباز (67 عاما) الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية. ولم يتم الكشف عن هوية الاثنين الآخرين.



