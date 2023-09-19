أحمد مغربي

علمت «الأنباء» أن شركة نفط الكويت أعادت تشكيل لجنة مراجعة وتسوية المطالبات، وذلك برئاسة وعضوية 14 مسؤولا في الشركة.

وجاء في المذكرة الداخلية الصادرة من قبل الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت أحمد العيدان، وحصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن اللجنة ستكون برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لجنوب وشرق الكويت محمد العبدالجليل، على أن يكون مدير العقود محمد صادقي نائبا لرئيس اللجنة.



وجاء في المذكرة أن أعضاء اللجنة الدائمين والبدلاء كالتالي: طلال العدواني، مساعد الرشيد، سامي الصواغ، عبدالرحمن الحجيلي، خالد المهيني، سعود الشمري، سيد محمد ابراهيم، اياد الخياط، خالد أبل، بدر العازمي، وجراح القناعي.