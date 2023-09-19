زيدان: أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين الكويت والعراق وفق السياقات الدستورية والقانونية وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان «احترام العراق للكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا واستقلالية الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة».

وشدد زيدان في بيان عقب استقباله سفيرنا لدى بغداد طارق الفرج «أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين الكويت والعراق وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام وتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات العلاقة».

وأكد عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين وتقدير بلاده للمواقف المشرفة للكويت في «مساعدة العراق في التخلص من النظام الديكتاتوري».