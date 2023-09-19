توجه عضو اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية النائب فهد فلاح بن جامع امس الى العاصمة العراقية (بغداد) للمشاركة في اجتماع الدورة 32 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي المقرر عقدها اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تتناول الدورة سبل تطوير عمل الاتحاد ومعالجة أوضاعه المالية ومشروع الموازنة لعام 2024، فضلا عن تحديد زمان ومكان انعقاد الدورة 33 للجنة التنفيذية ووضع مشروع جدول أعمال المؤتمر المقبل للاتحاد.

كما ستبحث الدورة إعادة تشكيل اللجان الخاصة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية والاطلاع على تقرير الأمين العام للاتحاد حول تنفيذ قرارات المؤتمرات السابقة للاتحاد وأنشطته.