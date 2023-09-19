وجه النائب مرزوق الحبيني سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد جاء كما يلي:

ورد بيان بمنصة التواصل الاجتماعي من وزارتكم بالقبض على تشكيل عصابي منظم اخترق أنظمة وزارة الكهرباء والماء، وهذا الأمر يمس بشكل مباشر المال العام.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - هل هؤلاء المذكورون في بيانكم موظفون في وزارتكم أو على إقامة احدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة حاليا أو سابقا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسمائهم وصفاتهم إذا كانوا موظفين أو صورة من صحيفة العقد للشركة التابعين لها وصورة من العقد الخاص بهم؟

2 - هل هناك أسماء مستخدمين (user name) لموظفي الوزارة أو خاصة بهم تم استخدامها من هؤلاء؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء المستخدمين والصلاحية الممنوحة لهم وأسباب منحهم هذه الصلاحيات؟

3 - هل توجد عمليات قام بها المذكورون أعلاه من خلال النظام مخالفة للقانون؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصور من جميع الكتب والمراسلات بالإجراءات التي تمت في هذا الشأن.