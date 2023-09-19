أصدر النائب د.حسن جوهر بيانا صحافيا عن توجيه سؤال برلماني للنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد حول أسباب تأخر إنجاز مشروع أنظمة السلامة المرورية عن الموعد المقرر له في خطة التنمية جاء كما يلي:

مشكلة الازدحام المروري وما يصاحبها من صور متعددة ومؤسفة من مخالفات وحوادث أضحت إحدى الظواهر الخطيرة المتفاقمة في الكويت، وتتطلب وقفة جادة لإيجاد حلول لها لتحسين مستويات الأمان والسلامة المرورية لمستخدمي الطرق.

وانطلاقا من ذلك، فقد تم توجيه سؤال برلماني إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للوقوف على أسباب تدني نسبة إنجاز مشروع تطوير أنظمة السلامة المرورية المدرج في خطة التنمية السنوية (2020/2021) والذي وصفته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في تقرير متابعتها الأخير بأنه مشروع متأخر رغم افتراض إنجازه خلال سنتين فقط، إذ لايزال في المرحلة التحضيرية بنسبة إنجاز لم تتجاوز 12% مع تذيله للمرتبة الأخيرة في سلسلة المشاريع التي تستهدف تطوير عمل الحكومة.

ولأهمية هذا المشروع في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، فإنه يجب على الوزارة رفع وتيرة إنجازها فيه وتحديد موعد دقيق للانتهاء منه حتى يحقق أهدافه المنشودة، لاسيما أن إحصائياتها السابقة المزودة إلى مجلس الأمة تضمنت إحصائيات وبيانات مقلقة من ارتفاع عدد الحوادث المرورية وأعداد وفياتها، ما يستلزم إنجاز مثل هذه المشاريع من أجل رفع الوعي المروري.