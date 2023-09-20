فاز فريق كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت بالمركز الأول للمرة الثانية على التوالي في مسابقة تداول الأصول وفق معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات The ESG Trading Initiative لتحدي المحافظ الاستثمارية والتجارة الدولية في الشرق الأوسط للعام 2023.



وجاء هذا الفوز في النسخة الثانية من المسابقة في المنطقة برعاية بنك HSBC وكلية Rotman School of Management العريقة ضمن فريقها المكون من الطلبة: أحمد حسان وفرح فريج وأحمد مندني وأركان عبدالحفيظ، بإشراف د.خالد وليد الصباح الأستاذ المساعد في قسم التمويل ومدير مركز المعاملات المالية في الكلية، بعد منافسة مع أكثر من 15 فريقا، حيث احتلت جامعة القاهرة المركز الثاني والجامعة القاسمية المركز الثالث.



وكانت المسابقة بدأت في فبراير، إذ عملت الفرق منذ ذلك الحين على محفظتها الاستثمارية بهدف الحصول على عوائد عالية مع الأخذ بعين الاعتبار ترتيب الأصول من حيث الـ ESG، مما زاد من صعوبة مهمة الفريق. وبعد الانتهاء من فترة الاستثمار، زار مدير مركز التداول في جامعة تورونتو ـ كلية روتمان الكلية لشرح إستراتيجية الفريق وتقييمها كونه من الفرق المتقدمة بالأداء بعد الانتهاء من مسابقة الاستثمار، حيث تم إدراج الفريق في ثلاث مسابقات للتداول، تتعلق كل مسابقة بمجال معين مثل: السلع، والسيولة، وESG، وبعد جمع النقاط في تاريخ 17/8/2023، تم إعلان فوز فريق جامعة الكويت بالمركز الأول في مسابقة السيولة وفي مجال ESG والمركز الثاني في مسابقة السلع، والحصول على جوائز بقيمة 11.000 دولار.



وبهذه المناسبة، بين مشرف الفريق د.خالد الصباح أن هذه المسابقة تتيح الفرصة للطلبة المتميزين لتطبيق مهاراتهم وحصيلتهم العلمية في مجال جديد يتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG، وتؤكد تنافسيتهم العالية من خلال علو مستواهم وكفاءتهم وحسن تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.



كما أبدى سعادته بهذا الإنجاز المشرف للطلبة من خلال فوزهم بالتنافس مع فرق مناظرة من جامعات عدة في الشرق الأوسط، واستكمالهم مسيرة نجاحات قسم التمويل وكلية العلوم الإدارية، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد في حياتهم العملية مستقبلا.



بدورها، أشادت رئيسة وأعضاء قسم التمويل والمنشآت المالية بأعضاء الفريق الفائز وأدائهم العالي، وأثنوا على جهودهم طوال الأشهر الماضية التي تكللت بهذا الفوز الذي هو مدعاة للسعادة والاعتزاز والفخر، متمنين أن يكون هذا الإنجاز حافزا لهم لمواصلة تألقهم في حياتهم العلمية والعملية.