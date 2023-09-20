مريم بندق



ثمّن ديوان الخدمة المدنية استجابة بعض الوزارات والجهات الحكومية للتوصيات المتضمنة تنفيذ برامج تدريب متخصصة لقياديي وإشرافيي الوزارات في الحوكمة المؤسسية، وفقا لما ورد في الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للجهات الحكومية، الذي تم إعداده بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والذي تم تعميمه من قبل الديوان.

وأوضحت مصادر لـ «الأنباء»، أن كتاب الديوان أكد أهمية الحوكمة المؤسسية التي تشكل المحاور المهمة لتطوير وتحديث أداء الجهاز الإداري الحكومي في الدولة وتنفيذ سياسات خطة التنمية ودعم مبادئ النزاهة والمحاسبة وسيادة القانون لتحقيق رؤية الكويت 2035.

وثمن الديوان خطوات وزارة العدل، المتمثلة في تشكيل فريق عمل يختص بتنفيذ خطوات الحوكمة المؤسسية من خلال تنفيذ إطار متكامل وفعال يضمن النزاهة والشفافية والمساءلة والامتثال للقوانين والتشريعات ويعزز الثقة مع المتعاملين والمعنيين، مثمنا أيضا خطوات وزارة الأشغال التي قامت بتعميم الدليل الوطني على القياديين.

وفي السياق ذاته، بدأ «الديوان» تنفيذ خطة متكاملة لتطوير مهارات الموظفين في 26 وزارة وجهة ومؤسسة حكومية على استخدام «النظم المتكاملة» تنفذ خلال 5 أشهر.

"الديوان" : خطة متكاملة لتطوير مهارات الموظفين في 26 وزارة وجهة ومؤسسة حكومية على استخدام " النظم المتكاملة " خلال 5 أشهر

أعلن ديوان الخدمة المدنية ، أنه تم وضع خطة متكاملة تتضمن مجموعة من الورش التدريبية لتنمية وتطوير ورفع كفاءة مهارات الموظفين الذين يستخدمون النظم المتكاملة في 26 وزارة وجهة ومؤسسة حكومية خلال 5 أشهر .

وأوضح الديوان، أنه تم بدء تنفيذ الخطة اعتبارا من أمس ، حيث عقد قطاع نظم المعلومات أولى الورش التدريبية والتي ستمتد حتى يناير 2024 وقد حضرتها مجموعة من مستخدمي النظم المتكاملة.