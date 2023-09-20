رزوقي: تكريم ملك إسبانيا ليس لي شخصياً بل للكويتيين جميعاً.. وأفخر بمتانة العلاقات بين البلدين



أسامة دياب



أكد السفير الإسباني لدى البلاد ميغيل مورو أغيلار ان منح معن رزوقي وسام الاستحقاق المدني الاسباني ليس فقط كونه الرئيس التنفيذي السابق للخطوط الجوية الكويتية في السنوات القليلة الماضية ولكن أيضا لمساهمته في تعزيز التقارب بين إسبانيا والكويت.



وتابع أغيلار خلال حفل استقبال أقامه في محل اقامته بمناسبة تكريم الرئيس التنفيذي السابق للخطوط الجوية الكويتية معن رزوقي ومنحه وسام الاستحقاق المدني الاسباني: أدرك تماما أنك قدمت للتو استقالتك من الشركة. وكان من المحزن أن أسمع ذلك، مشيدا بأداء رزوقي خلال السنوات التي قاد فيها الخطوط الجوية الكويتية في السنوات الأخيرة.



وأوضح ان العلاقات الثنائية القوية بين البلدين افتقدت خط الطيران المباشر منذ 40 عاما حيث كانت آخر رحلة جوية مباشرة بين العاصمتين في الثمانينيات، من القرن الماضي.



ولفت إلى أن آلاف الكويتيين الذين يزورون إسبانيا سنويا منذ عقود، ويشترون العقارات فيها، يعتبرون من أكثر السائحين ولاء لبلاده خارج أوروبا.



ومع ذلك، كانوا يسافرون دائما عبر شركات طيران أخرى وبلدان أخرى، لتوقف رحلات الطيران المباشرة وبالرغم من محاولات السفراء السابقين استئناف تلك الرحلات الا ان المحاولات باءت بالفشل لعدم تحمس الرؤساء السابقين للفكرة.



ووصف السفير الإسباني معن رزوقي بالشخص المهني المحترف والمحب لاسبانيا والذي استطاع صناعة الفارق خلال فترة ترؤسه للخطوط الجوية الكويتية وأعيد افتتاح خط الطيران المباشر بين مدريد والكويت في عهده ومن افضل وجهات السفر من حيث الإقبال، لافتا إلى ان بلاده استقبلت 100 الف سائح كويتي هذا الصيف وستزداد بعد تسهيلات الفيزا وتنوع خطوط السفر.



وأضاف: رزوقي ليس صديقا لاسبانيا فقط ولكن احد أكبر مشجعي المارينغي ريال مدريد ويحتفظ بقميص كريستيانو رونالدو.



من جهته، قال معن رزوقي ان هذا التكريم من ملك اسبانيا ليس لي شخصيا بل للكويتيين جميعا، معربا عن فخره بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأضاف ان تاريخ علاقاته مع اسبانيا يعود لثمانينيات القرن الماضي منذ مشاركة الكويت في كأس العالم عام 1982.