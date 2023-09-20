منصور السلطان



استمرارا للمتابعة الأمنية لقطاع الأمن الجنائي تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مباحث محافظة العاصمة «مباحث جابر الأحمد» من رصد شخصين يديران مصنعا للخمور المحلية والمقلدة للعلامات التجارية، وبتكثيف عمليات البحث تبين انهما يديران موقعين احدهما لصناعة الخمور والآخر لتخزينها، حيث تم أخذ الإذن القانوني اللازم وضبطهما وتم العثور على كافة أدوات التصنيع وهي عبارة عن كباسة وقناني زجاجية جاهزة للتعبئة، كما تم العثور على 1500 زجاجة معبئة وجاهزة للترويج وبراميل وغالونات ومواد كيميائية مختلفة الأنواع خاصة بتصنيع الخمور بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأغطية والكراتين والملصقات الخاصة بالقناني الزجاجية لعلامات عالمية «مقلدة» وتمت إحالتهما والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.