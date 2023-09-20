منصور السلطان



استمرارا للحملات الأمنية التي يقوم بها رجال قطاع الأمن العام لضبط المطلوبين والمخالفين لقانون الإقامة والعمل والحد من انتشار الجرائم، شنت مديرية أمن الجهراء أمس حملة أمنية شملت عدة مناطق سكنية، أسفرت عن ضبط 6 أشخاص متعاطين وبحوزتهم مواد مخدرة وأدوات للتعاطي.



بدأت الحملة من خلال إقامة نقاط تفتيش على مدخل منطقة العيون، حيث صادف مرور شخص يقود سيارة يابانية الصنع ظهرت عليه علامات التعاطي، وبعد الاستعلام عنه اتضح انه من أرباب السوابق، وبتفتيشه عثر على مواد عبارة عن سيجارة حشيش وأدوات للتعاطي، فتمت إحالته إلى جهة الاختصاص.



كما تم ضبط 3 أشخاص في مدينة سعد العبدالله يتعاطون المواد المخدرة داخل سيارة متوقفة بمواقف الجمعية وبحوزتهم كيس به حبوب مخدرة، وتم اقتيادهم وإحالتهم الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.



وفي منطقة النعيم تم ضبط شخص بحوزته مواد مخدرة عبارة عن حبوب مخدرة متنوعة وقطعة حشيش وسلاح أبيض بالإضافة الى مبلغ مالي قيمة بيع المواد المخدرة، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة.



وفي منطقة القصر تم إيقاف سيارة يقودها شخص بحالة تعاط حاول الفرار، وبتفتيشه عثر بحوزته على 19 حبة مخدرة وكيس شبو ومبلغ مالي.