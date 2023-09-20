عبدالله قنيص ـ محمد الجلاهمة



تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة مكافحة جرائم المال، من خلال تكثيف عمليات البحث والتحري، من رصد شبكتين مكونتين من 8 أشخاص من مختلف الجنسيات يمتهنون النصب الإلكتروني على الأشخاص، وذلك في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي للتصدي لكل أشكال الجريمة وضبط مرتكبيها وفرض هيبة القانون. ‏وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه بعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبط المتهمين وتبين قيامهم بإيهام الأشخاص بإعطائهم قروضا شخصية خلال 48 ساعة من تقديم الطلب نظير فتح عدة حسابات بنكية وتسليمها لهم ومن ثم يقومون بإدارة حساباتهم البنكية بطرق غير مشروعة واستخدامها في عمليات النصب والاحتيال.



‏وأضافت: كما تم ضبط تشكيل عصابي آخر يقوم بإدارة تشكيل منظم بالتعاون مع أشخاص آخرين خارج الكويت عبر احد التطبيقات على الهواتف الذكية ويقوم بالنصب على الأشخاص تحت مسمى موقع إلكتروني (وزارة التجارة ـ حماية المستهلك) وبإنشاء روابط دفع بنكية بمبلغ رمزي نظير تقديم شكوى تجارية من خلال تلك المواقع الوهمية ويقوم بعد ذلك باستغلال حساباتهم البنكية بطرق غير مشروعة بعد أخذ جميع بياناتهم، ‏حيث تم العثور على الأجهزة المستخدمة والعديد من البطاقات البنكية وأرقام هواتف تخص أشخاص آخرين تستخدم في عمليات النصب، وجار إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم، مهيبة بالجميع الى عدم الانسياق خلف تلك التطبيقات المجهولة المصدر، أو المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، حرصا على عدم تعرضهم للنصب والاحتيال.