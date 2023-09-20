منصور السلطان



أحيل مواطن في العقد الثالث من عمره إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه على الطريق باتجاه أسواق القرين بحالة تعاط وبحوزته مواد مخدرة بعد تجاوزه الإشارة الحمراء واصطدامه بلوحة إعلان على جانب الطريق.



ووفق مصدر أمني، أفاد بأنه خلال تجوال إحدى دوريات شرطة نجدة مبارك الكبير مساء أمس على طريق صبحان تمت مشاهدة سيارة متوقفة عند الإشارة الضوئية، وعند مشاهدة قائدها دورية النجدة أقدم على تجاوزها والهرب ومن ثم الاصطدام بلوحة إعلان على جانب الطريق، وبعد التوجه له تبين أنه بحالة تعاط، وبالاستعلام اتضح انه مواطن في العقد الثالث من عمره، وبتفتيش سيارته احترازيا عثر على مواد مخدرة وأدوات تعاط.



وعليه، تمت إحالته والمواد المخدرة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.