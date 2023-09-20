عبدالله قنيص



سجلت قضية مشاجرة في أحد مخافر محافظة الفروانية بين شابين، إثر خلاف نشب بينهما داخل أحد المعاهد الصحية واستكملت المشاجرة خارج النادي، مما اسفر عن اصابات لحقت بالشابين وتدخل المارة لفض المشاجرة.



وقال مصدر امني لـ «الأنباء» ان بلاغا ورد يوم امس الاول عن وقوع مشاجرة دامية مقابل احد المعاهد الصحية في محافظة الفروانية، وعلى الفور انطلقت الدوريات لموقع البلاغ، حيث تم فض المشاجرة التي تبين ان اطرافها مواطنان، واحضر كل منهما تقارير طبية تفيد بالاصابات التي لحقت به.



وهذا، وتم تسجيل قضية صنفت على أنها «جناية» ليتم بعد ذلك استكمال التحقيق بالواقعة للوقوف على الملابسات.