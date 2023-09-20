عبدالعزيز الفضلي



واصل الملتقى الكشفي الشبابي الدولي للتحول الرقمي والذي تستضيفه حاليا جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط فعالياته، حيث تم عقد اجتماع لرؤساء اللجان الكشفية العربية الفنية الفرعية مع اللجنة الكشفية العربية بحضور رئيس اللجنة الكشفية العربية د.عبدالله الطريجي وأمين عام المنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي. واستعرض المشاركون في الاجتماع اهداف اللجان خلال الفترة المقبلة ومنها التعاون مع الاقليم الكشفي العربي في مساعدة الجمعيات الكشفية العربية على تحقيق الالتزام بإرشادات السياسة الوطنية للحماية من الأذى والمساهمة في تنفيذ انشطة وبرامج الحماية من الأذى التي ينظمها الاقليم وكذلك تطوير ادوات وآليات نشر مفهوم وثقافة الحماية من الأذى بين الفتية والشباب والراشد وتقديم المشورة والدعم للجمعيات الكشفية العربية لممثلي أعضاء اللجنة في مجال الحماية من الأذى.