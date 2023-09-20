الظفيري: نتطلع إلى أن يكون منتسبو الجامعة خير من يعبّر عن رسالتها وأهدافها



ثامر السليم



أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع أن إستراتيجية جامعة الكويت ونظرتها لمستقبل الأسرة الجامعية من طلبة وأعضاء هيئة أكاديمية وإدارية تستمد أهميتها من القدرة المميزة للجامعة في أن تكون في مصاف الجامعات المتقدمة، مشيرا إلى أن جامعة الكويت تمكنت على مدى سنوات طويلة من تزويد البلاد بالمختصين في مختلف المجالات، وإعداد المواطن الكويتي بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة بجهود العاملين المخلصين المتقنين في عملهم، داعيا إلى استغلال الوجود في جامعة الكويت في اكتساب الخبرات المختلفة، وفي التفاعل الإيجابي بين جميع أفراد الأسرة الجامعية.



جاء ذلك خلال حفل استقبال العام الدراسي الجديد 2024/2023، الذي أقيم يوم امس الثلاثاء في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية، بحضور قياديي الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة الأكاديمية والطلبة والموظفين في مختلف الكليات ومراكز العمل.



وأثنى د.المانع على جهود جامعة الكويت التي أولت الجانب التعليمي والبحثي اهتماما بالغا تماشيا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في تطوير المنظومة التعليمية، وإعداد ثروة بشرية قادرة على الوفاء بحاجات المجتمع ومواجهة التحديات عبر جودة التعليم والبحث العلمي وتنمية مهارات الطلبة ودفعهم نحو الابتكار والإبداع، والتي ظهرت نتائجها جلية في العديد من الجوائز وبراءات الاختراع التي حصلت عليها الجامعة.



وأشاد د.المانع بجهود الجميع وطاقاتهم لإنجاح هذا العام الجامعي الجديد إرضاء لله، وخدمة لوطننا الغالي لفتح آفاق علمية جديدة لأبنائنا الطلبة دفعا لعجلة التنمية في الدولة، وتحقيقا لرؤية ورسالة الجامعة.



بدوره، قال مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فايز الظفيري إن جامعة الكويت تتطلع إلى أن يكون منتسبوها خير من يعبر عن رسالتها وأهدافها بتميزهم بالعمل الجاد تحقيقا لرؤية الجامعة وترسيخا لرسالتها واستراتيجيتها في جودة التعليم والابتكار والاستدامة والتواجد المتميز، لافتا أن الإدارة الجامعية حرصت على الاطلاع على كافة الاستعدادات التي قامت بها الكليات من أجل تهيئة بيئة تعليمية تربوية هادفة لطلبة الجامعة، مبينا أن الجامعة تمكنت على مدى سنوات طويلة من تخريج أجيال من خيرة أبناء الوطن لهم إسهامات بارزة في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.



ورحب د.الظفيري بانضمام الطلبة المستجدين إلى جامعة الكويت مع بداية العام الجامعي الجديد 2023/2024 وانتمائهم إليها هذا العام، منوها بأن حضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع ينبئ عن إدراك لأهمية دور جامعة الكويت بصفتها مؤسسة أكاديمية تحمل على عاتقها مسؤولية النهضة التعليمية.