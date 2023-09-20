أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن إطلاق أحدث حملاتها لعملاء stc الجدد للدفع المسبق تحت شعار «امسح واربح»، حيث تهدف الحملة الجديدة، المصممة الى تعزيز تجربة عملاء الدفع المسبق، إلى منح المشتركين الجدد فرصة للفوز بإحدى الجوائز القيمة، بما يتماشى مع التزام الشركة بمواصلة تعزيز الخدمات والحلول التي تقدمها.



وأكدت stc أنه يمكن لأي عميل من العملاء الجدد المشاركة في حملة «امسح واربح» لدى شراء إحدى باقات خطوط الدفع المسبق المقدمة من stc بدءا من 6 دنانير فأكثر. وأشارت إلى ان الحملة تمتد في الفترة من 31 أغسطس حتى 1 ديسمبر 2023. ويمكن الحصول على فرصة الفوز بإحدى الجوائز القيمة من خلال شراء خطوط الدفع المسبق من أي فرع من فروع stc حول أنحاء الكويت أو من خلال تطبيق mystc للهاتف المحمول، بالإضافة إلى فرصة الفوز بإحدى الجوائز، سيحصل المشتركون الجدد على اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في stc tv، واشتراك لمدة 3 أشهر في تطبيق أنغامي بلس.



تتفرد حملة «امسح واربح» التي تطلقها stc بطبيعة الجوائز التي يمكن للعملاء الفوز بها على الفور، حيث سيتمتع المشتركون بفرصة الفوز بواحدة من 50 سبيكة من الذهب، وهي الجائزة الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها ضمن الحملة. وستقدم stc كذلك باقات ترفيهية حصرية مجانية للفائزين، بالإضافة إلى ذلك، سيتمتع العملاء بالعديد من الجوائز الأخرى مثل الرصيد الإضافي، والصلاحية الممتدة، وسعة الإنترنت الإضافية، لتلبية احتياجات جمهورها.



هذا، وأطلقت stc الحملة لتسليط الضوء على المزايا المتنوعة التي تقدمها الشركة ضمن باقات الدفع المسبق، حيث صممت stc خدمة «go» لتقدم مجموعة مختارة من الخطط والخدمات الرقمية المتميزة وبأسعار معقولة، كما سيتمكن العملاء لدى الاشتراك في الباقة من التحكم في إنفاقهم واستخدامهم دون أي التزامات إضافية، فضلا عن التحكم في باقتهم للدفع المسبق بما يناسب احتياجاتهم وخياراتهم.