أعلنت العلامة التجارية «جايت» عن تحولها من موزع معتمد إلى شريك متميز لشركة آبل، وقد تم افتتاح أول فرع لـ «جايت» كشريك متميز في دولة قطر وذلك في مجمع «بلاس فاندوم مول» في الدوحة، تلاه فرع الأفنيوز في الكويت الذي تم إعادة افتتاحه مؤخرا.



وتوفر أفرع «جايت» أحدث إصدارات ومنتجات شركة «آبل» المبتكرة بما في ذلك منتجات Mac، وiPhone، وiPad، بالإضافة إلى الملحقات والأكسسوارات، فضلا عن خدمات «آبل» الحصرية، كالخدمات الاستشارية، وخدمات ما بعد البيع، وخدمة استبدال الأجهزة القديمة وغيرها.



ويتمتع فريق العمل في «جايت» بخبرة ومهارة ومعرفة متخصصة بمنتجات «آبل» توفر للعملاء تجربة تسوق مميزة، وذلك من خلال تقديم المشورة لهم ومساعدتهم على اختيار الأجهزة والحلول التي تلبي احتياجاتهم. كما ويقدم أعضاء الفريق خدمات متنوعة وحصرية، منها الدورات والعروض الحية داخل الفرع لتزويد العملاء بمعلومات ونصائح عن أجهزة وتطبيقات «آبل» وتمكينهم من تحقيق الاستفادة القصوى منها، وخدمة استبدال الأجهزة القديمة ليتمكن العميل من ترقية جهازه والحصول على جهاز أحدث، وخدمات التصليح والحلول السريعة لمشاكل أجهزة «آبل»، وخدمات الدعم لإعداد الأجهزة الجديدة، وخدمات «جايت-كير» و«جايت-كير+» التي توفر خيارات ضمان متعددة وتمكن المشتركين بها من الحصول على كفالة إضافية لتصليح أجهزتهم وتتكفل بتعويض العميل في حال خسارة الجهاز عند السرقة أو تلفه في حادث، فضلا عن خيارات التقسيط السهلة والخصومات والمميزات الخاصة بالشركات.



وتأسست «جايت»، وهي تابعة لمجموعة ترافلغار، في الكويت في العام 2018 كأول موزع متميز لشركة «آبل» والأوحد في البلاد، حيث تقدم للعملاء منتجات وحلول «آبل» المبتكرة من خلال إطلاق الفرع الأول لها في مجمع الأفنيوز. وقد توسعت الشركة منذ ذلك الحين حيث قامت بافتتاح ثلاثة أفرع أخرى في كل من الكوت مول و360 مول والعاصمة مول بالإضافة إلى متجر إلكتروني يسمح للعملاء بتسوق منتجات آبل عبر الإنترنت، كما وقد قامت الشركة بالتوسع إقليميا من خلال افتتاح أول فرع لها في قطر لتكون بذلك الشريك المتميز الأول لـ «آبل» في منطقة الخليج.