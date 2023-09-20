بعد النجاح الكبير على حملة نيسان باترول أعلنت شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل والموزع الحصري لسيارات نيسان في الكويت، عن استمرار أقوى العروض لعشاق سيارات نيسان باترول، بالاضافة الى ضمان اعادة الشراء بقيمة تصل الى 90% بعد عام من تاريخ الشراء.



حيث تضمن شركة نيسان البابطين لهم إعادة شراء بعد سنة بقيمة مضمونة تصل الى 90% من السعر الاصلي الذي تم به شراء السيارة، يهدف هذا العرض المذهل إلى تقديم أعلى مستوى من الفخامة والخدمة المميزة، ولجعل إمكانية قيادتها في متناول جميع عشاق هذه السيارة الفخمة والقوية بطريقة توفر على العملاء المال في اقتنائهم وانطلاقهم بهذه الأيقونة الجبارة والفخمة.



تنطلق هذه الحملة الخاصة من رؤية الشركة المبنية على مفهوم «اضمن المستقبل، وتميز من اليوم» وذلك تعبيرا عن اهتمام الشركة بتقديم تجربة امتلاك وقيادة سيارة نيسان باترول، حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بها ومن ثم اتخاذ القرار بتمديدها أو تجديدها بطريقة تجعل استثمار العميل مرنا وميسرا، إضافة الى أهمية هذا العرض في تأكيد الريادة والتفوق الذي تتمتع به هذه السيارة من حيث القيمة لما بعد الشراء والقوة والفخامة والمزايا الكبيرة.



وتحضر نيسان باترول الجديدة 2023 بتصميم ساحر لم يترك جزءا من السيارة دون توظيف أعلى درجات الإبداع والتطوير فيه لتقديم مركبة مفعمة بالراحة والرفاهية لتكون تجربة قيادتها أكثر من مجرد رحلة عادية، ولخلق أوقات غنية بالرضا والبهجة في كل مرة تكون خلف مقود نيسان باترول على جميع الطرقات. ومع الجاذبية المدهشة للمقصورة الداخلية بلون البورغوندي، فإنك ستجد كل ما يحيط بك داخل هذه المقصورة مصنوعا ومصمما بإبداع فني وفهم عميق لأسلوب حياتك واهتمامك بالاحترافية والدقة التي تعكس شخصيتك، وتقدم لك الفخامة والرفاهية في أبهى صورها ومواصفاتها وتفاصيلها.



وتأتي نيسان باترول بمقصورة تهتم برفاهية ركابها، حيث تمت إعادة تصميم وتوظيف نظام الترفيه الخاص بالمقاعد الخلفية بوجود شاشات قياس 10.1 انشات مع سماعات رأس خاصة لتضمن لجميع من في السيارة رحلة ممتعة أينما كانت وجهتهم. ويمكن للركاب الاستمتاع بشكل مختلف بوجود الشاشة المزدوجة لتوفير اختيارات مناسبة تلبي رغبات وتفضيلات الركاب ولتزيد من الخصوصية والتميز الذي يحيط بالجميع فور انطلاق باترول الجديدة في مسارها.