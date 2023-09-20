استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ورئيس الجانب الكويتي في لجنة الصداقة الكويتية - الفرنسية محمد الصقر، في مكتبه صباح أمس، سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى الكويت كلير لو فليشر، كما حضر اللقاء مدير عام الغرفة رباح الرباح.



وتأتي هذه الزيارة في ظل الترتيبات التي تقوم بها لجنة الصداقة الكويتية -الفرنسية بالتعاون مع سفارة الجمهورية الفرنسية لعقد اجتماعها الأول في العاصمة الفرنسية باريس في 28 سبتمبر الجاري، حيث تم تأسيس هذه اللجنة بهدف تطوير وتوثيق العلاقات المشتركة ومد جسور تعاون جديدة بين الكويت والجمهورية الفرنسية الصديقة، باعتبارها حليفا استراتيجيا للكويت لما تمثله من ريادة دولية في ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا، تضم اللجنة في عضويتها شخصيات كويتية بارزة من مختلف الأصعدة.



في بداية اللقاء رحب الصقر بالسفيرة الفرنسية، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به السفارة لعمل الترتيبات اللازمة للوصول إلى نتائج إيجابية تخدم كلا الجانبين، والتطلع إلى الالتقاء بأعضاء الجانب الفرنسي باللجنة لبحث الفرص الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين البلدين الصديقين.



وأكد الصقر حرصه وأعضاء لجنة الصداقة على استمرار التعاون والمساهمة في إيجاد أفضل الحلول للتحديات في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية بين البلدين.



من جانبها، تقدمت السفيرة لو فليشر بالشكر إلى الصقر لسرعة الاستجابة لتشكيل أعضاء اللجنة وتلبية الدعوة لإقامة الاجتماع الأول في العاصمة الفرنسية باريس، على أن يتم عقد الاجتماع الثاني بالكويت خلال العام المقبل.