علاء مجيد



بعد تثبيت في مايو وانخفاض خلال يونيو الماضيين، عادت الكويت إلى زيادة حيازتها من السندات الأميركية وبشكل مكثف خلال يوليو الماضي، وذلك بالتزامن مع تزايد التوقعات وقتها بمواصلة رفع الفائدة وهو ما حدث بالفعل في نهاية الشهر عندما قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم 26 يوليو.



وفي هذا السياق، ارتفعت حيازة الكويت من سندات الخزانة خلال يوليو الماضي بنسبة 4.68%، وبقيمة 1.9 مليار دولار، لتصل إلى 42.5 مليار دولار، مقارنة بـ 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو، وخلال أول 7 أشهر من 2023 تراجعت حيازة الكويت من السندات الأميركية بنسبة 12.37% وبقيمة 6 مليارات دولار، مقارنة بـ48.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.



وعلى أساس سنوي، فقد تراجعت حيازة الكويت من السندات الأميركية بنسبة 14.14% وبقيمة 7 مليارات دولار، وذلك مقارنة بـ 49.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2022، وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 2.21 مليار دولار، وتبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 40.27 مليار دولار. وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الأخيرة، فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الأسهم الأميركية.



وحصلت الكويت على المركز الثالث عربيا، وذلك بعد السعودية التي احتلت المركز الأول عربيا باستحواذها على سندات أميركية بقيمة 109.2 مليارات دولار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 108.1 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي، منها 100.98 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و8.24 مليارات دولار سندات قصيرة الأجل.



بينما انخفضت الإمارات من استثماراتها خلال شهر يوليو لتصل إلى 64.9 مليار دولار، مقارنة بـ 65.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، منها 44.93 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و19.95 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



ويترقب المستثمرون اليوم (الأربعاء) قرار الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها وتأجيل قرار الرفع 25 نقطة أساس جديدة إلى اجتماع نوفمبر المقبل مع احتمال ضعيف بالرفع خلال اجتماع اليوم، رغم ارتفاع معدل التضخم الأساسي وفق احدث بيانات لمؤشر أسعار المستهلكين الأميركي الصادر مؤخرا.



وعلى المستوى العالمي فقد حافظت اليابان للشهر الخمسين على التوالي على المركز الأول خلال شهر يوليو بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1112.5 مليار دولار متراجعة عن مستويات يونيو الماضي البالغة 1105.6 مليارات دولار.



كما جاءت الصين في المركز الثاني بعد اليابان بـ 821.8 مليار دولار منخفضة عن يونيو الماضي البالغة 835.4 مليار دولار، وثالثا جاءت المملكة المتحدة بـ 662.4 مليار دولار متراجعة عن مستويات يونيو الماضي البالغة 672.4 مليار دولار.



وحلت لوكسمبورغ رابعا بقيمة 349.9 مليار دولار مرتفعة عن مستويات يونيو البالغة 331.8 مليار دولار، وحلت بلجيكا في المرتبة الخامسة عالميا بـ 318.7 مليار دولار منخفضة عن مستويات يونيو الماضي البالغة 332.4 مليار دولار.



وبصفة عامة فقد بلغ حجم سندات الخزانة الأميركية بنهاية يوليو 7654.9 مليار دولار، مقارنة بـ 7485.5 مليار دولار في الشهر المقابل من 2022، بارتفاع سنوي يبلغ 169.4 مليار دولار بنسبة 2.26%، كما ارتفعت حيازة الأجانب من السندات الأميركية خلال يوليو الماضي لتبلغ 7654.9 مليار دولار مقابل 7562.9 مليار دولار في شهر يونيو الماضي.