القاهرة ـ هالة عمران ووكالات



يعقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحافيا اليوم بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.



وكان الجهاز التنفيذي أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.



وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.



واجتمع أمس الاول، المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار وائل الشيمي عضو الجهاز، مع الدكتورة ايمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة، لبحث سبل الاجراءات اللازمة لتيسير مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية القادمة.



وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد دورة تدريبية بمقر الهيئة لاعداد المدربين لذوي الاعاقة للتعريف بإجراءات التصويت في الانتخابات وضرورة المشاركة فيها باعتبارها حقا وواجبا.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الاستعداد لاجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال عقد أول اجتماع لها في 4 يوليو الماضي حيث عقدت 4 اجتماعات حتى الآن، وتم خلالها الموافقة على طلبات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتغطية الانتخابات الرئاسية، واستعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته ومناقشة الكميات المطلوب توفيرها من الحبر الفوسفوري الذي سيتم اعادة استخدامه بعد توقف العمل به في انتخابات الشيوخ بسبب كورونا.



كما قامت الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار الاستعدادات لسباق الرئاسي، عقدت بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتيسير إتاحة مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في العمليات الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية كما تم عقد بروتوكول تعاون مع البريد لاستخدام سياراته ومعداته في نقل التجهيزات الخاصة بالانتخابات.



وتعكف حاليا الهيئة الوطنية للانتخابات على تحديث تنقية قاعدة بيانات الناخبين والمقيد فيها حتى الآن 65 مليون مواطن حيث من المقرر غلق القاعدة عقب دعوة الهيئة المواطنين للاقتراع وإعلان الجدول الزمني.



ووفقا للدستور فإنه يجب أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل حيث تضمن النصوص الدستورية اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التي تنتهى في 2 ابريل المقبل.



وأنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة إعمالا للدستور تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتيجة



ويشكل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء، وهم اثنان من نواب لرئيس محكمة النقض واثنان من رؤساء محاكم استئناف واثنان من نواب رئيس هيئة النيابة الادارية واثنان من نواب رئيس مجلس الدولة، واثنان من نواب رئيس هيئة قضايا الدولة ويترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.