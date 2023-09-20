مفرح الشمري



افتتحت جمعية الفنانين الكويتيين ديوانيتها الأسبوعية التي تحددت مساء كل يوم الأربعاء أسبوعيا طوال العام، وذلك في مقر الجمعية بمنطقة المرقاب، بحضور كوكبة من الفنانين والإعلاميين والشخصيات الاجتماعية والرياضية.



وقالت الجمعية في تصريح صحافي لها إن الديوانية الأسبوعية التي جرى تدشينها تأتي خطوة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية للتواصل بين كل فناني الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الفنون الشعبية والتراثية والموسيقية والمسرحية والسينمائية، لتكون ملتقى أسبوعيا يلتقي فيه فنانو الكويت.



وذكرت الجمعية أن الديوانية شهدت بافتتاحها حضور رئيس مجلس الإدارة الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج»، ونائب الرئيس الملحن القدير أنور عبدالله، وأمين السر الجمعية المخرج القدير عبدالله عبدالرسول، وأمين الصندوق زبير العميري، وأعضاء مجلس الادارة د.خالد القلاف، وفتحي الصقر رئيس لجنة العلاقات العامة، وجمال اللهو.



وأضافت أن افتتاح الديوانية جاء متزامنا مع تدشين المقر الجديد للجمعية، لافتة إلى أن الديوانية تستقبل الفنانين والإعلاميين أسبوعيا حرصا على تأصيل وتقوية الروابط بين كل فناني الكويت في شتى مجالات الفنون.



وأشارت الجمعية إلى أن افتتاح الديوانية، سيكون جزء من إطلاق أنشطة وفعاليات فنية وثقافية وتراثية خلال الفترة القليلة القادمة، ضمن إطار الموسم الفني الجديد الذي انطلق أخيرا، وسيستمر لمدة عدة شهور.