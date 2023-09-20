القاهرة - محمد صلاح



تواصل الفنانة ريهام عبدالغفور في الفترة الحالية التحضير لمسلسلها الجديد «صلة رحم»، والذي يجمعها بإياد نصار، ومن تأليف أحمد أبو زيد، إخراج تامر نادي، والمقرر أن يتكون من 15 حلقة فقط، ويعرض في الموسم الرمضاني المقبل على احدى المنصات، ويناقش قضية تخص المرأة وتتعلق بصلة الأرحام.



كما تواصل ريهام مع الفنان محمد فراج التحضير لتصوير الجزء الثاني من مسلسل «الغرفة 207»، حيث قدمت شخصية عفريتة، وأكد المخرج محمد بكير أنهم انتهوا من مرحلة كتابة سيناريو الجزء الثاني، مشيرا إلى أن العمل ينضم له فنانون.



وما زالت الفنانة ريهام عبدالغفور تعاني من ضيق شديد بسبب عدم تكريمها في مهرجان القاهرة للدراما، وزاد من ضيقها وحزنها نشر كثير من زملائها على صفحاتهم استنكارهم ودهشتهم من عدم تكريمها كأفضل ممثلة لأنها قدمت خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من الأعمال الناجحة، وجعل بعض المحبين لادائها رصدوا تحولات الشخصيات التي قدمتها مؤخرا.