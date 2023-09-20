الزامل: عبدالرب إدريس لامس قلوبنا وألهمنا بفنه وسحرنا بموسيقاه

السالم غنى «رد الزيارة».. ونوري «محتاج لها».. والبلوشي «انت معاي»



عبدالحميد الخطيب



في كل عام دأب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من خلال مهرجان الموسيقى الدولي، على تكريم أسماء مهمة لها مكانتها الموسيقية على المستويين الخليجي والعربي، وهذا العام اختار الملحن السعودي القدير عبدالرب إدريس- الذي رافق كبار المطربين وعاصر أشهر صناع الأغنية في المنطقة وغنى من ألحانه الكثير من المطربين العرب- ليكرمه عن مشواره الفني الطويل وعطاءاته بالساحة الغنائية، وذلك في حفل مميز أقيم مساء امس الاول بمركز الشيخ جابر الثقافي في افتتاح الدورة 23 للمهرجان والتي تقام في الفترة من 18 حتى 22 الجاري تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري.



بدأ الحفل، الذي حضره قيادات المجلس الوطني وحشد من النجوم والشخصيات الديبلوماسية والعامة، بكلمات رائعة من المذيع والفنان سعود بوشهري، اكد خلالها ان موسيقى عبدالرب ادريس «سلعة نادرة» استطاع بها أن يقلب ويجمل أصوات المطربين الذين تعامل معهم، ومن ثم تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن الملحن القدير، تضمن حديث عدد من الفنانين عن رحلته الموسيقية المليئة بالإنجازات وحبه للفن.



وعقب انتهاء الفيلم صعد على المسرح الأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل، وألقى كلمة جاء فيها: في هذه الليلة الاستثنائية نحلق جميعا في سماء الإبداع، ومع عشاق الموسيقى نصعد سلالم الفن لتلامس أرواحنا صفاء الذهن، فالموسيقى كما وصفها أفلاطون بأنها «قانون أخلاقي» فهي التي تعطي الحياة للروح والأجنحة إلى العقل، وتنقلك إلى الخيال، وتلهم السحر والإبهار بالحياة وكل شيء من حولنا، وها نحن اليوم في افتتاح مهرجان الموسيقى الثالث والعشرين نحتفي بمن لامس قلوبنا ونكرم من ألهمنا بفنه وسحرنا بموسيقاه الفنان والإنسان د.عبدالرب إدريس.



وتابع: هنا يأتي دور المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في تعزيز أصالة الثقافة والفنون والآداب بشكل عام والموسيقى بشكل خاص من خلال الاحتفالية الخاصة بمرور خمسين عاما على تأسيس المجلس الوطني ونؤكد ونعزز ونثمن جهود العاملين في شتى المجالات الفنية الموسيقية الذين لامسوا القلوب وهيجوا المشاعر وتركوا بصمة في الوجدان كعمق بحر الفن، كجمال عشق الفنان، كروح تصالحت بجسد، نبضا حيا وأشجانا.



وختم الزامل: لأننا على يقين بأن الموسيقى جزء من الجمال ووهج من الخيال نجدد العهد بالحب وفخامة الإحساس نقولها دوما ونتغنى بها دهرا «لا حياة بلا موسيقى ولا موسيقى بلا حياة».



ثم قام ممثل راعي الحفل الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة د.محمد الجسار والأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل بتكريم الملحن القدير د.عبدالرب ادريس، الذي القى كلمة «ارتجالية»، وغالبته دموعه، وهو يقول: «أشكر الكويت على هذا التكريم، وأشكر المجلس الوطني لما يقدمه من مبادرات تخدم الساحة الفنية، وسعيد بالتعاون مع نجوم ساعدوني في مشواري المهني»، كما أهداه الفنان التشكيلي أحمد مقيم لوحة له وهو يعزف على العود.



وشهد الحفل مشاركة عدد من المطربين الذين قدموا باقة متنوعة من أعمال د.عبدالرب ادريس بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة د.أيوب خضر، وهم: الفنان فهد السالم وشدا بأغنيات «ليه كذا، رد الزيارة، الحل الصعب»، تلاه الفنان بدر نوري وقدم أغنيتي «محتاج لها» و«اعترف لچ»، وغنى الفنان مساعد البلوشي «انت معاي»، و«تأخرتي»، وفي ختام هذه الليلة التكريمية المميزة قدم د.عبدالرب ادريس أغنيتي «الحفل له ناس» و«ليلة».