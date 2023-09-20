كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة معسكر المنتخب الأول في إمارة أبوظبي بالإمارات خلال فترة التوقف الدولي المقررة من 9 - 17 أكتوبر المقبل، والتي سيلعب «الفراعنة» خلالها مباراتين وديتين أمام زامبيا 12 أكتوبر والجزائر في 16 من الشهر ذاته، علما ان الأهلي يرتبط بمواجهة سيمبا التنزاني في 20 أكتوبر في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي في تنزانيا بعد 3 أيام فقط من ودية الجزائر.



في إطار آخر، شارك ترأس أمين صندوق النادي الأهلي م.خالد مرتجي وفد النادي في اجتماعه مع اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي «السوبرليغ» في نسخته الأولى الذي عقد عبر تقنية الفيديو «كونفرانس» لمناقشة كل الإجراءات التنظيمية والإدارية، وكذلك التفاصيل المالية والجوائز المستحقة للفرق المشاركة. وسوف تحصل الفرق الثمانية المشاركة في البطولة على مبلغ 900 ألف دولار، على ان يرتفع المبلغ إلى 1.7 مليون دولار للمتأهلين للدور قبل النهائي، بينما يحصل الفريق صاحب المركز الثاني على مبلغ 2.8 مليون دولار مقابل 4 ملايين دولار للفائز باللقب.



وبشأن الدوري المصري الممتاز، أكد مدرب طلائع الجيش عبدالحميد بسيوني، أن فريقه حقق 3 نقاط مهمة للغاية في انطلاقة مشواره بعد الفوز على البنك الأهلي 2-0 أحرزهما البديلان يسري وحيد في الدقيقة (63) وعبدالرحمن شيكا في الدقيقة (87)، مضيفا: «نتمنى أن يكون لهذا الفوز مفعول السحر على الفريق، خاصة أن البدايات الجيدة تؤدي لنهايات جيدة».



وتقام اليوم 3 مباريات في إطار الجولة الأولى من الدوري الممتاز، إذ يلتقي الداخلية مع إنبي في الـ 4.00 عصرا، بينما يلعب المقاولون العرب مع الصاعد بلدية المحلة في الـ 7.00 مساء، وفي التوقيت نفسه يواجه العائد للدوري الجونة مضيفه سموحة.