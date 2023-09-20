أعلن إمبولي المتعثر في الدوري الإيطالي لكرة القدم إقالة المدرب باولو زانيتي بعد الخسارة أمام روما 0-7 يوم الأحد، ليبقى في ذيل الترتيب دون رصيد بعد أول أربع جولات.



ولم يسجل إمبولي أي هدف واستقبل 12 هدفا تحت قيادة لاعبه السابق البالغ عمره 40 عاما والذي تولى المسؤولية في بداية الموسم الماضي وقاده لاحتلال المركز 14.



وقبل تدريب إمبولي، قاد زانيتي فريق فينتسيا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي قبل إقالته في أبريل 2022 بعد سلسلة من ثماني هزائم تركته في المركز الأخير، وقبل الهبوط بعد ذلك. وتولى زانيتي تدريب إمبولي خلفا للمدرب أوريليو أندرياتسولي الذي ذكرت تقارير إعلامية أنه سيكون المرشح للعودة للمنصب. وسيلعب إمبولي في الجولة المقبلة على أرضه ضد إنتر ميلان متصدر الدوري يوم الأحد.