قال مدرب بيرنلي فينسنت كومباني، إن فريقه الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يستطيع التنافس مع الفرق الأخرى بالمسابقة بعدما حصد نقطته الأولى عقب العودة إلى دوري الأضواء.



وتعادل بيرنلي 1-1 مع نوتنغهام فورست في ختام المرحلة الخامسة من المسابقة، كما سجل هدفا ألغاه الحكم بسبب لمسة يد.



ويعتقد كومباني، أن بيرنلي لم يلعب بكامل مستواه بعد في أي مباراة خلال أول أربع جولات في الموسم الجديد للدوري الممتاز.



وقال كومباني «يجب القتال على كل نقطة في هذا الدوري، لكن هناك مجموعة من الفرق نستطيع منافستها وفقا لما تابعته بالجولات الأربع». وأضاف «لم نقدم مستوانا الكامل بعد.. إذا نجحنا في مواصلة التحسن، فإن فريقنا سيتقدم كثيرا وهذا الجزء المثير في الأمر». وتابع «في المستقبل هناك مجال كبير للتحسن».



وكان بيرنلي البادئ بالتسجيل عبر المهاجم السويسري زكي أمداني (41)، لكن أصحاب الارض ردوا عبر كالوم هودسون أودوي (62). وبقي بيرنلي في المركز التاسع عشر قبل الاخير برصيد نقطة واحدة من أربع مباريات مقابل سبع نقاط من أصل خمس مباريات لنوتنغهام فوريست.



إسبانيا



واصل جيرونا عروضه القوية هذا الموسم في الدوري الاسباني وحقق فوزه الرابع تواليا عندما تغلب على مضيفه غرناطة 4-2 في ختام المرحلة الخامسة. وسجل الاوكراني فيكتور تسيغانكوف (22) والبرازيلي سافيو (31) ودافيد لوبيس (34) والبرازيلي يان كوتو (89) اهداف الفائز، والالباني ميرتو أوزوني (63) والارجنتيني لوكاس بويي (85) هدفي الخاسر.



إيطاليا



حقق تورينو فوزه الثاني تواليا في الدوري الايطالي بعدما اكتسح مضيفه ساليرنيتانا بثلاثية نظيفة في ختام المرحلة الرابعة. وأهدر هيلاس فيرونا فرصة ذهبية للتقدم الى المركز الثالث بالتساوي مع ميلان، وذلك بعدما اكتفى بالتعادل امام ضيفه بولونيا من دون اهداف.