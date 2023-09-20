يتسبب البشر في فقدان فروع كاملة من «شجرة الحياة» بفعل الانقراض السريع للكثير من الأنواع الحيوانية، بحسب دراسة جديدة نشرت، حذرت من خطر الانقراض الجماعي السادس. ويقول جيراردو سيبايوس، وهو أستاذ بالجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك وشارك في إعداد الدراسة المنشورة في مجلة «بروسيدينغز اوف ذي ناشونال أكاديمي اوف ساينسس» الأميركية، إن أزمة التنوع البيولوجي «تنطوي على الخطورة نفسها التي تحملها مسألة التغير المناخي»، لكنها ليست معروفة على نطاق واسع للرأي العام. ويشير في حديث لوكالة فرانس برس، إلى أن أزمة التنوع البيولوجي «طارئة» لأن «مستقبل البشرية» على المحك. وفيما أجريت دراسات كثيرة بشأن انقراض أنواع، تتميز الدراسة الجديدة بتناولها انقراض أجناس بأكملها. وفي تصنيف الكائنات الحية يقع الجنس بين النوع والفصيلة، فعلى سبيل المثال الكلب هو نوع ينتمي إلى جنس كانيس الذي هو ضمن فصيلة الكلبيات.



وفي حديث عبر وكالة فرانس برس، يقول روبرت كوي، وهو عالم أحياء في جامعة هاواي لم يشارك في الدراسة، «أعتقد أنها المرة الأولى التي نحاول فيها تقييم معدلات الانقراض عند مستوى أعلى من ذلك الخاص بالأنواع»، مضيفا: «هذا يؤشر إلى فقدان فروع كاملة من شجرة الحياة»، التي تشكل تمثيلا للكائنات الحية وضعه للمرة الأولى تشالز داروين.