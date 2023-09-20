تعود الذاكرة على ملعب «أليانز أرينا» إلى نهائي عام 1999 عندما يستقبل بايرن ميونيخ الألماني ضيفه مان يونايتد الإنجليزي مساء اليوم في موقعة نارية في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا، التي تشهد أيضا نزالا قويا بين ريال مدريد الإسباني وضيفه أونيون برلين.



وفي المجموعة الأولى، يعيش النادي البافاري ونظيره «الشياطين الحمر» ظروفا غير مستقرة تماما، لاسيما مان يونايتد، حيث يواجه مدربه الهولندي إريك تن هاغ ضغوطات كبيرة بعد بداية موسم مخيبة للآمال شهدت خسارته ثلاث مرات من أصل خمس مباريات، ليحتل المركز 13 برصيد 6 نقاط وبفارق 9 نقاط عن الجار مان سيتي المتصدر.



ليس وضع بايرن بهذا السوء محليا، إذ يتشارك الصدارة مع باير ليفركوزن بعشر نقاط من 3 انتصارات وتعادل واحد.



لكن خسارته لقب كأس السوبر المحلية أمام لايبزيغ بثلاثية نظيفة، فضلا عن خروجه من الدور ربع النهائي للمسابقة القارية في الأعوام الثلاثة الأخيرة عقب تتويجه عام 2020، كلها عوامل تجعل من اللقب القاري في صدارة تطلعات العملاق البافاري هذا الموسم، مع حشد كل طاقاته من خلال التعاقد مع قائد انجلترا هاري كين.



من جهته، هذه المرة الأولى في تاريخ الدوري الممتاز التي يخسر فيها مان يونايتد ثلاث مرات في مبارياته الخمس الأولى.



وخسر مان يونايتد جهود العديد من لاعبيه على غرار جايدون سانشو المستبعد لخلافه مع المدرب، إضافة إلى الجناح البرازيلي أنتوني الذي حصل على إجازة لمواجهة شبهات عنف منزلي بعد شكوى من صديقته السابقة.



في الوقت نفسه، قرر يونايتد الاستغناء عن مايسون غرينوود رغم إسقاط تهمة الاعتداء ضد اللاعب الشاب المنتقل إلى خيتافي الإسباني لإحياء مسيرته.



وضمن المجموعة نفسها يلعب غلطة سراي التركي مع كوبنهاغن الدنماركي.



ريال المرشح الدائم



من جهة أخرى، يستهل ريال مدريد الإسباني المرشح الدائم للفوز باللقب مشواره بمواجهة حذرة أمام أونيون برلين الألماني الطموح ضمن المجموعة الثالثة التي تشهد استهلال نابولي بطل إيطاليا لمشواره القاري بمواجهة سبورتنغ براغا البرتغالي على أرض الأخير.



وحقق الفريق الملكي، حامل اللقب 14 مرة أوروبيا، بداية قوية في الدوري، حيث يأمل استعادة اللقب من غريمه التقليدي برشلونة، ويتبوأ حاليا صدارة ترتيب «الليغا» بـ 15 نقطة من خمسة انتصارات بالعلامة الكاملة.



ويعول المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، حيث دعم النادي صفوفه خلال الصيف بالانجليزي جود بيلينغهام الذي أثبت علو كعبه سريعا في العملاق المدريدي، وأزال حملا كبيرا، كما يبدو، عن نجوم الخبرة في خط الوسط وفي طليعتهم الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس.



وسيفتقد الفريق الملكي جهود مدافعه المخضرم داني كارفاخال (31 عاما) بسبب مشكلة عضلية في قدمه اليسرى.



مـــن جـهـــة أخرى، يخوض أونيون برلين مشاركته الأولى في المسابقة المرموقة من دون ضغوط إنما بدافع كبير بعد احتلاله المركز الرابع في الدوري المحلي الموسم المنصرم.



كذلك، يحل انتر ميلان الايطالي ضيفا ثقيلا على ريال سوسييداد الإسباني ضمن المجموعة الرابعة، والتي تشهد أيضا لقاء بنفيكا البرتغالي مع سالزبورغ النمساوي.



ويواجه أرسنال الإنجليزي العائد إلى البطولة القارية الأم نظيره أيندهوفن الهولندي في ملعب الإمارات، ضمن المجموعة الثانية، ويلتقي خلالها إشبيلية الإسباني مع لانس المتعثر في الدوري الفرنسي هذا الموسم.



طعن مشجع لنيوكاسل في ميلانو!



أفادت الشرطة الإيطالية بأن مشجعا لنيوكاسل تعرض للطعن ليل الاثنين الثلاثاء في مدينة ميلانو قبل المواجهة المرتقبة بين النادي الإنجليزي ومضيفه ميلان ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وأوضح مصدر في الشرطة أن إصابة الرجل ليست خطيرة وأن «عناصر من مركز شرطة بورتا تيتشينيسي تدخلوا بعد الاعتداء على رجل بريطاني كان برفقة أحد الأصدقاء». وأضاف: «اقتربت مجموعة من الأشخاص الملثمين من الرجل البالغ 58 عاما، وطعنوه في ذراعه وظهره. تم نقله إلى مستشفى ميلانو وسيتمكن من مغادرته قريبا». وخلص المصدر إلى أنه تم فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان «الاعتداء مرتبطا بشجار بين جماهير الناديين أم بعمل إجرامي». من ناحيته، أعرب متحدث باسم نيوكاسل، عن «قلقه بعد التقارير عن الهجوم العنيف على أحد مشجعيه في ميلانو».