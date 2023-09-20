يخطط الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، للسفر إلى مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان في يوم المناظرة التمهيدية المقبلة للحزب الجمهوري المقررة في 27 الجاري، وفقا لما كشفه اثنان من مستشاريه، مضيفين أنه يحاول التدخل في النزاع العمالي القائم حاليا بين عمال صناعة السيارات المضربين والشركات الرائدة في البلاد. وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فإن رحلة ترامب ستتضمن خطابا في وقت الذروة أمام أعضاء نقابة عمال صناعة السيارات الحاليين والسابقين، وذلك تحديدا في توقيت المناظرة التمهيدية الثانية للحزب الجمهوري. وبدل المشاركة في المناظرة التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري والتي أقيمت في أغسطس الماضي، فضل ترامب إجراء مقابلة مع الإعلامي تاكر كارلسون تم نشرها عبر الإنترنت. ويظهر قرار ترامب الذهاب إلى ميشيغان بعد أيام قليلة من إعلان إضراب عمال السيارات إلى أي مدى يريد ترامب أن ينظر إليه على أنه يتجاهل منافسيه الأساسيين، كما يكشف أنه وحملته يركزون بالفعل على إمكانية إعادة الانتخابات بينه وبين جو بايدن. وبدلا من المشاركة في المناظرة الجمهورية الثانية التي ستكون في كاليفورنيا بمكتبة رونالد ريغان الرئاسية، يعتزم ترامب التحدث إلى أكثر من 500 عامل، مع تخطيط حملته لملء القاعة بالعمال أصحاب المهن الحرفية، وكذلك عمال صناعة السيارات، وفقا لأحد مستشاري ترامب المطلعين على الخطط.



ولطالما افتخر الرئيس الأميركي السابق بشعبيته لدى العمال، حتى رغم معاداة معظم قادة النقابات العمالية له.



وفاز ترامب بولاية ميشيغان في انتخابات عام 2016، وهي إحدى الولايات المدرجة في ما يسمى بالجدار الأزرق الذي انهار أمام الديموقراطيين في ذلك العام. لكن بايدن حصل في ميشيغان على أكثر من 150 ألف صوت في عام 2020. وينظر إليها على أنها ولاية حاسمة بالنسبة للديموقراطيين في عام 2024.



من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض السباق إلى البيت الأبيض لأن دونالد ترامب يريد «تدمير» الديموقراطية الأميركية. وعادة ما يتجنب الرئيس الديموقراطي البالغ 80 عاما مسألة السن لكنه تطرق إليها خلال حملة لجمع تبرعات في مسرح في برودواي في نيويورك، موضحا أن تجربته ساعدته في التعامل مع أزمات مثل الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد. وأضاف بايدن: «يبدو أن كثرا يركزون على سني. أنا أفهم ذلك، صدقوني، أعرف ذلك أكثر من أي شخص آخر».



وتابع: «أنا سأترشح لأن الديموقراطية على المحك، لأنه في العام 2024 سيكون مصير الديموقراطية مرتبطا بورقة الاقتراع مجددا. ليكن ذلك واضحا: دونالد ترامب والجمهوريون المناصرون له مصممون على تدمير الديموقراطية الأميركية».