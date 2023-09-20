يحيى حميدان



عاد الكويت بنقطة التعادل من أمام مستضيفه الكهرباء العراقي 0-0 مساء أمس على ملعب «مدينة البصرة الدولي» في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من كأس الاتحاد الآسيوي، ليحصل كلا الفريقين على نقطة وحيدة.



الشوط الأول جاء متكافئا بين الطرفين، وابتعد كل منهما عن تهديد مرمى الآخر كما ينبغي، وجاءت أخطر المحاولات لصالح الكهرباء بعدما أنقذ حارس الكويت سعود الحوشان مرماه من هدف محقق من المهاجم محمود خليل (27)، فيما ابتعد الفريق «الكويتاوي» عن خلق الفرص الخطرة ووقع المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي في مصيدة التسلل بعدة مناسبات.



وفي الشوط الثاني تراجع مردود الكويت البدني بشكل واضح، وسيطر لاعبو الكهرباء على منطقة الوسط بعدما تباعدت خطوط «الأبيض» الذي طغت العشوائية على أدائه عند امتلاك الكرة.



ودفع مدرب الكويت، الصربي بوريس بونياك، بعدة أوراق هجومية مثل محمد دحام وفيصل زايد وأحمد الزنكي الذي جاءت عن طريقه أخطر المحاولات «الكويتاوية» بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ومرت كرته بجانب القائم الأيسر لحارس الكهرباء علي عبادي (49).



وأبطل المتألق الحوشان كرة عراقية خطيرة من المهاجم السنغالي ديمي داوده وحولها لركلة ركنية (58)، وبعد ذلك لم تتغير الأمور وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف.